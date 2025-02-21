Путин заявил, что боеголовки "Орешника" выдерживают температуру Солнца

Фото: министерство обороны РФ

Боеголовки ракет российского комплекса "Орешник" выдерживают температуру, равную температуре Солнца. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарной сессии Форума будущих технологий.

"О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", – сказал российский лидер.

В ноябре 2024 года российские войска ударили системой "Орешник" по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровске. Это был ответ на атаки западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории Брянской и Курской областей.

Ранее президент России заявлял, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, отметил он.