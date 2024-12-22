Путин назвал выпуск "Орешника" историческим событием в ракетной отрасли

Фото: kremlin.ru

Производство и применение гиперзвуковой ракеты "Орешник" стало историческим событием для всей ракетно-космической отрасли. Об этом заявил Владимир Путин в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

"Орешник" – это не событие года, это историческое событие в ракетно-космической области. Ничего подобного никогда не происходило с таким видом оружия", – подчеркнул он.

По словам российского лидера, он был погружен в разработку системы.

"В министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов я присоединился к тем, кто считал, что его а) нужно производить – и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы – и б) согласился с теми, кто считал, что настало время его испытать в боевых условиях", – сказал глава государства.

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, Путин вызвал Запад на высокотехнологичную дуэль XXI века и предложил перехватить ракетную систему "Орешник" в Киеве. Президент заявил, что если западные эксперты сомневаются в "Орешнике", то пусть определят какой-нибудь объект для поражения в Киеве и сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО.

Также Путин заявил, что шансов сбить или уничтожить ракету средней дальности "Орешник" у противника нет. Глава государства также напомнил, что дальность удара "Орешником" составляет до 5,5 тысячи километров. Даже новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на боевом дежурстве в Румынии и Польше, не затронут российский ракетный комплекс, уточнил Путин.

Говоря о разработке данной ракеты, президент РФ рассказал, что лично принимал окончательное решение о необходимости производства "Орешника" и об объеме выпуска этого комплекса. Ученые, конструкторы и инженеры, занимавшиеся созданием снаряда, также согласовывали свою позицию с Минобороны РФ, добавил он.

