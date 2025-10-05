Новости мира: МИД Египта подтвердил переговоры между Израилем и ХАМАС

МИД Египта подтвердил переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС в понедельник, 6 октября. Встреча пройдет в Каире. Ранее в палестинском движении заявили о готовности освободить заложников, согласившись с мирным планом президента США Дональда Трампа.

30 полицейских пострадали во время митингов в Грузии. Митинг начался вечером в день проведения местных выборов. Демонстранты сломали железные ограждения вокруг президентского дворца. В ответ Спецназ применил перцовый газ и водометы. Задержаны 5 оппозиционеров. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Два человека погибли и 90 пострадали на фестивале Банни в Индии. По традиции, на празднике участники делятся на две группы и сражаются палками, чтобы получить контроль над идолами божеств. Там считается, что ритуал символизирует убийство демона. Власти страны запретили это мероприятие, однако местные жители продолжают его отмечать.

