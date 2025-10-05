Форма поиска по сайту

05 октября, 13:30

Новости мира: МИД Египта подтвердил переговоры между Израилем и ХАМАС

Российская армия приступила к освобождению Северска в ДНР

Оппозиционное движение победило на парламентских выборах в Чехии

Новости мира: россиянка погибла при наводнении в Болгарии

Новости мира: протестующие ворвались на территорию президентской резиденции в Тбилиси

Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске

Российские войска освободили семь населенных пунктов за неделю

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

"Вопрос спорный": в России хотят ввести учет и маркировку домашних животных

Путин отметил мужество и отвагу участников СВО

МИД Египта подтвердил переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС в понедельник, 6 октября. Встреча пройдет в Каире. Ранее в палестинском движении заявили о готовности освободить заложников, согласившись с мирным планом президента США Дональда Трампа.

30 полицейских пострадали во время митингов в Грузии. Митинг начался вечером в день проведения местных выборов. Демонстранты сломали железные ограждения вокруг президентского дворца. В ответ Спецназ применил перцовый газ и водометы. Задержаны 5 оппозиционеров. Им грозит до 9 лет тюрьмы.

Два человека погибли и 90 пострадали на фестивале Банни в Индии. По традиции, на празднике участники делятся на две группы и сражаются палками, чтобы получить контроль над идолами божеств. Там считается, что ритуал символизирует убийство демона. Власти страны запретили это мероприятие, однако местные жители продолжают его отмечать.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

