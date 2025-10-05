Штрафы за неправильный выгул собак выросли в Москве. Например, за появление с питомцем без намордника или прогулку с ним на территории школ, детских садов и больниц придется заплатить до 3 тысяч рублей.

Для должностных лиц эта сумма увеличилась до 15 тысяч рублей, для юридических – до 30. Уклонение от прививок домашних животных также грозит штрафом до 15 тысяч, а компаниям в этом случае придется заплатить в 2 раза больше.

