В Москве открылся новый зооцентр для домашних питомцев

В столице продолжает развиваться инфраструктура для домашних животных. Ко Всемирному дню защиты животных в Москве открылся уже второй зооцентр сети "Шарики", где создано комфортное пространство для питомцев и их владельцев.

Все сотрудники центра проходят специальное кинологическое обучение, изучают основы ветеринарии и груминга. Помещение оборудовано с учетом всех зоогигиенических норм: специальное нескользящее покрытие, хорошее освещение и регулярные уборки.

