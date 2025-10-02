Форма поиска по сайту

02 октября, 16:30

Общество

Москвичи начали собирать подписи, чтобы закрыть зоопарк в ТЦ на Ярцевской улице

Москвичи начали собирать подписи, чтобы закрыть зоопарк в торговом центре на Ярцевской улице. Там содержат кенгуру, дикобразов, обезьян и других экзотических животных.

Посетители пожаловались на непригодные условия для их проживания. Также москвичи отметили, что в контактной зоне зоопарка дети просто мучают зверей и эту жестокость никто не контролирует.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

