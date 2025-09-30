Умер поэт и журналист Виталий Коротич

Фото: ТАСС/Соловьев Андрей

Поэт и журналист Виталий Коротич скончался на 90-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил украинский историк Виктор Мироненко.

По его словам, Коротич скончался 29 сентября в московской больнице. Причину смерти он не уточнил.

"Он человек был, человек во всем", – написал Мироненко.

Коротич родился 26 мая 1936 года в Киеве. В 1959-м он с отличием окончил Киевский государственный институт имени академика Богомольца (КГМИ; ныне – Национальный медицинский университет имени Богомольца). До 1965 года Коротич работал врачом в Украинском институте клинической медицины имени Стражеско (ныне – Национальный научный центр "Институт кардиологии имени академика Стражеско").

В студенческие годы он начал размещать свои стихи в журнале КГМИ "Медицинские кадры". С 1958 года также публиковал их в газете "Молодежь Украины" и других периодических изданиях.

С 1966 по 1967 год Коротич работал главным редактором киевского ежемесячного журнала "Ранок". В 1986-м он возглавил журнал "Огонек", который позже стал одним из самых читаемых и влиятельных изданий СССР периода перестройки.

Позже, в 1991 году, Коротича отстранили от должности главреда. Он находился в США во время "августовского путча" и отказался возвращаться в Москву. Его место занял заместитель Лев Гущин. Спустя время Коротич приехал в Россию.

Журналист был награжден орденами Октябрьской Революции, Почета, Ярослава Мудрого V степени. Также он являлся лауреатом Государственной премии Украинской ССР имени Т. Г. Шевченко, Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры.