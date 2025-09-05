Форма поиска по сайту

05 сентября, 13:15

Происшествия

Девушка-кинолог издевалась над животными в частном питомнике в Подмосковье

Девушка-кинолог издевалась над животными в частном питомнике в Подмосковье

Прокуратура начала проверку частной зоогостиницы под Чеховом

Полиция и прокуратура начали проверку питомника под Чеховом

В Подмосковье выявили частную передержку собак, где животных содержали в антисанитарных условиях. Владельцы пострадавших питомцев заявили, что девушка, называвшая себя кинологом, издевалась над собаками.

Стоимость услуг составляла 3,5 тысячи рублей в сутки. При этом животных держали в грязных клетках, морили голодом и даже переохлаждали. Видео с места показали в соцсетях певица Mona и блогер Эльдар Джарахов, чьи питомцы также оказались в руках живодеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияживотныевидеоИван ЕвдокимовРумина Кенжалиева

