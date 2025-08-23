Умер исполнительный директор "России сегодня" Кирилл Вышинский

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Павел Кашаев

Журналист и исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский умер после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 58 лет, сообщает РИА Новости.

"Кирилл был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем", – говорится в сообщении.

Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Он отучился на филологическом факультете Днепропетровского университета, после чего стал работать учителем русского языка и литературы.

В журналистику Вышинский пришел в 1996 году. Он являлся шеф-редактором 11 канала в Днепропетровске, с 1999 по 2006 был редактором и телеведущим на украинском канале, а также вел свою программу "На самом деле". В октябре 2006 года журналист начал работать в ВГТРК, а затем стал руководителем агентства РИА Новости-Украина в составе медиагруппы.

В сентябре 2015 года Вышинский получил российское гражданство, сохранив украинское. В мае 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) провела в агентстве обыски и задержала Вышинского. В результате его лишили свободы по обвинению в якобы госизмене. С требованием об освобождении журналиста выступили МИД РФ, Союз журналистов России, президентский Совет по правам человека, Общественная палата и депутаты Госдумы.

Владимир Путин на встрече с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании Вышинского. В заключении журналист пробыл 470 дней. 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. Тогда же Вышинский стал членом Совета по правам человека при президенте России и продолжил работать в медиагруппе "Россия сегодня".

Журналист является лауреатом премии правительства России в области СМИ и обладателем медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени и медали "За возвращение Крыма".

