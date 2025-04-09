"Московский патруль": прокуратура выявила нарушения в антикафе с минипигами в Москве

Прокуратура выявила множество нарушений в антикафе с минипигами на Проспекте Мира в Москве. Например, заведение не соблюдало требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и многое другое.

Антикафе находится в небольшом подвальном помещении. Владельцев заведения оштрафовали. Подробнее – в программе "Московский патруль".

