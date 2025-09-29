Форма поиска по сайту

Новости

Новости

29 сентября, 11:15

Происшествия

Мужчина устроил стрельбу после ссоры на дороге в Москве

В Москве ссора на дороге закончилась стрельбой из травматического пистолета. Полиция задержала мужчину, который сделал несколько выстрелов в воздух после конфликта с велосипедистом. На некоторое время движение на улице было перекрыто.

Водитель пытался скрыться, но его быстро нашли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас обвиняемый ожидает суда под домашним арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван Евдокимов, Мария Рыбакова

