Мужчина устроил стрельбу после ссоры на дороге в Москве

В Москве ссора на дороге закончилась стрельбой из травматического пистолета. Полиция задержала мужчину, который сделал несколько выстрелов в воздух после конфликта с велосипедистом. На некоторое время движение на улице было перекрыто.

Водитель пытался скрыться, но его быстро нашли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас обвиняемый ожидает суда под домашним арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.