Новости регионов: в Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-100

В Калининградской области сотрудники МЧС обезвредили авиабомбу ФАБ-100. Это боеприпас времен Великой Отечественной войны. Его нашли на заводе керамзита. Туда он попала случайно. Снаряд завезли вместе с грунтом. По данным ведомства, всего с начала 2025 года в регионе ликвидировано 50 авиабомб.

Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме в Кирове. Из здания эвакуированы 48 человек, никто не пострадал. В тушении пожара были задействованы шесть единиц спецтехники. Причины инцидента выясняются.

