Премьера Израиля Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН

Израильского премьера Биньямина Нетаньяху освистали делегации нескольких стран в зале Генассамблеи ООН. Премьер-министр Израиля выступал первым, и когда поднялся на трибуну, многие делегации покинули зал.

Десятки фермеров во Франции устроили забастовку. Они приехали на тракторах к Версальскому дворцу. Протестуют против бесконтрольного импорта продуктов с Украины.

При этом к местной сельхозпродукции власти предъявляют строгие требования. В итоге аграрии терпят убытки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

