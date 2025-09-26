Форма поиска по сайту

26 сентября, 22:30

Премьера Израиля Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН

Новости мира: почти 450 тыс человек эвакуировали на Филиппинах из-за шторма Буалой

Песков заявил, что подрыв "Северных потоков" был невозможен без ведома Байдена

Новости мира: США введет пошлины до 100% на фармацевтическую продукцию

ВС РФ продвинулись в Новоселовке в ДНР

Российские войска освободили около 50 участков в Новоселовке ДНР

Китайцам официально запретят ныть в интернете с 1 октября

Новости мира: полиция арестовала семерых протестующих в Нидерландах

ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ

Израильского премьера Биньямина Нетаньяху освистали делегации нескольких стран в зале Генассамблеи ООН. Премьер-министр Израиля выступал первым, и когда поднялся на трибуну, многие делегации покинули зал.

Десятки фермеров во Франции устроили забастовку. Они приехали на тракторах к Версальскому дворцу. Протестуют против бесконтрольного импорта продуктов с Украины.

При этом к местной сельхозпродукции власти предъявляют строгие требования. В итоге аграрии терпят убытки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

