26 сентября, 22:30Политика
Премьера Израиля Нетаньяху освистали на Генассамблее ООН
Израильского премьера Биньямина Нетаньяху освистали делегации нескольких стран в зале Генассамблеи ООН. Премьер-министр Израиля выступал первым, и когда поднялся на трибуну, многие делегации покинули зал.
Десятки фермеров во Франции устроили забастовку. Они приехали на тракторах к Версальскому дворцу. Протестуют против бесконтрольного импорта продуктов с Украины.
При этом к местной сельхозпродукции власти предъявляют строгие требования. В итоге аграрии терпят убытки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.