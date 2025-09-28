Граждане Молдавии потребовали продлить время работы избирательных участков в Москве, поскольку не все успели проголосовать на парламентских выборах.

По данным молдавского ЦИК, свой голос в столице отдали больше 4 тысяч человек, хотя в России проживает не менее 300 тысяч граждан республики. При этом в РФ было открыто только два участка для голосования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

