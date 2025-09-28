28 сентября, 22:15Политика
Граждане Молдавии потребовали продлить время работы избирательных участков в Москве
Граждане Молдавии потребовали продлить время работы избирательных участков в Москве, поскольку не все успели проголосовать на парламентских выборах.
По данным молдавского ЦИК, свой голос в столице отдали больше 4 тысяч человек, хотя в России проживает не менее 300 тысяч граждан республики. При этом в РФ было открыто только два участка для голосования.
