Эрдоган пошутил над Макроном во время встречи в штаб-квартире ООН

Фото: ТАСС/AP/LEV RADIN

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пошутил над лидером Франции Эммануэлем Макроном во время короткой беседы в штаб-квартире ООН, передает RT.

Макрон спросил, как дела у турецкого коллеги, и на встречный вопрос ответил, что у него все хорошо.

"Значит, бывают времена, когда у него все хорошо", – сказал в штуку Эрдоган Макрону.

Ранее полиция с Нью-Йорке остановила кортеж французского лидера после его выступления в штаб-квартире ООН. Макрон не смог проехать, поскольку дороги были перекрыты для кортежа президента США Дональда Трампа.

Макрону пришлось позвонить Трампу, чтобы урегулировать ситуацию, но улицу освободили только для пешеходов, из-за чего президент Франции снова созвонился с главой Белого дома.