Москвичи чаще стали выбирать беспородных кошек и миниатюрных собак в 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Москвичи начали чаще заводить беспородных кошек и миниатюрных собак, в том числе чихуахуа, йоркширских терьеров и джек-рассел-терьеров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного комитета ветеринарии.

"Из пород (кошек. – Прим. ред.) популярны мэйн-куны, шотландская и британская. Редкие породы кошек, зарегистрированные в столице, – это чаузи, саванна, кинкалоу, цейлонская и шантильи-тиффани", – рассказали в комитете.

Среди собак популярность приобрели корги, шпицы, французские бульдоги и таксы.

При этом крупных питомцев москвичи стали заводить реже. Чаще всего среди таких собак встречаются немецкие овчарки, лабрадоры и беспородные животные. При этом наиболее редко в столице можно увидеть австралийских хилеров, схипперков, тоса-ину, келпи, муди, бедлингтон-терьеров и ксолоитцкуинтлей.

В целом кошки и собаки являются самыми популярными домашними питомцами у москвичей. В ветеринарных клиниках 46% питомцев составляют кошки, 53% – собаки и 1–2% – грызуны, зайцеобразные, рептилии, птицы и экзотические животные.

Среди необычных питомцев в Москве выделяются пауки, скорпионы, змеи, ящерицы и черепахи.

"С начала текущего года на приеме побывали в том числе трехметровый питон, 1,5-метровая игуана, лягушка-бык, сурикаты, еноты, нутрия, домашняя лиса и белка", – добавили представители комитета.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков посоветовал чаще общаться с кошками. По его словам, они могут улавливать интонацию человека. Таким образом животных можно научить понимать, что владельцу нравится, а что нет.