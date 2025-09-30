В Москве прошел забег, посвященный борьбе с ожирением у собак и кошек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 150 человек, включая ветеринаров и представителей зообизнеса, приняли участие в благотворительном забеге "ВетЗаБег", который прошел в Москве на ВДНХ.

Мероприятие посвящено актуальной проблеме со здоровьем у домашних животных – ожирению, рассказали ТАСС организаторы забега. Участники мероприятия получили возможность испытать свои силы на двух дистанциях – 2 и 5 километров.

"Чтобы наглядно показать проблему лишнего веса, на территории ВДНХ появилась необычная инсталляция – большая надувная собака по имени Шарик. Его грустный вид напомнил о том, что перекармливание своего питомца не равно заботе. По мировой статистике, до 40–50% обследованных кошек и собак страдают от избыточного веса или ожирения", – рассказала представитель оргкомитета.

Более 40% хозяев в России не следят за весом своих питомцев, добавили организаторы. Они обратили внимание на то, что лишний вес у животных может повысить риск развития диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердца и суставов.

Ранее ветеринар Вера Земская рассказала, какие заболевания могут обостриться у домашних животных с наступлением осени. В период смены сезонов у питомцев могут возникнуть ожирение, артрит и цистит.

