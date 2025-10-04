Фото: Московский зоопарк

За редкими животными можно наблюдать в трансляциях из Московского зоопарка, сообщила гендиректора зоосада Светлана Акулова.

По ее словам, для зоопарка с 161-летней историей сохранение и восстановление популяций редких видов – не просто работа, а фундаментальная миссия. Каждый питомец представляет огромную ценность для мирового генофонда.

При запуске проекта ежедневных онлайн-трансляций ставилась задача – создать живой, эмоциональный мост между миром дикой природы и жителями столицы, отметила Акулова. Теперь у миллионов россиян есть возможность в реальном времени наблюдать за жизнью редких существ, которых в природе остались единицы.

Как указала гендиректор, для зоопарка трансляции это не только инструмент просвещения, но и важный шаг к максимальной открытости.

"Мы хотим, чтобы каждый зритель мог лично убедиться в высочайшем уровне заботы, который окружает наших питомцев, и в профессионализме команды – зоологов, ветеринаров, тренеров", – указала Акулова.

Она добавила, что современный зоопарк является динамичным научным и природоохранным центром, где любовь к животным подкрепляется передовыми технологиями их содержания, разведения и реабилитации.

В настоящее время под опекой столичного зоосада находятся более 15 тысяч животных свыше чем 1,2 тысячи видов, которые живут как на основной территории в Москве, так и в специализированном Центре воспроизводство редких видов животных в Подмосковье.

Именно этих обитателей все желающие могут увидеть благодаря проекту ежедневных онлайн-трансляций, доступных на сайте.

В частности, граждане могут увидеть леопарда по кличке Эльбрус, которого в 2019 году сбила машина. Травма лопатки и ампутация части хвоста из-за некроза сделали его неспособным конкурировать с сородичами в дикой природе, поэтому теперь он проходит реабилитацию в зоопарке.

Рядом с ним живет леопард Николай – первый за 60 лет, который попал в зоосад напрямую из природы. Он был тяжело травмирован, и для спасения жизни было сделано исключение.

В городской части зоопарка, на "Кошачьем ряду", живет также леопард Мизер. Во время тренировок он позволяет осматривать себя, проверять зубы и даже брать кровь из хвоста.

Помимо представителей кошачьих, зрители трансляций могут понаблюдать за самкой борнейского орангутана Личаны. Она была выкормлена людьми и, став матерью, сначала не понимала, что делать с детенышами. Сотрудники зоопарка месяцами выкармливали ее первенцев и с помощью лакомств приучали мать к ее же детям.

Похожая история произошла и с гориллой Шиндой, которая отказалась от своего детеныша Амы. Маленькую гориллу искусственно выкармливали, а процесс ее возвращения в семью занял почти два года.

Ранее в Московском зоопарке у самки Малой родились две капибары. Роды прошли успешно. В настоящий момент пол детенышей неизвестен, специалисты наблюдают за их состоянием.

Для восьмилетней Малой это уже 10-й и 11-й малыши. Предыдущее пополнение произошло в феврале.