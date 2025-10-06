Новости мира: сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге

Сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге. Они потребовали освобождения участников "Глобальной флотилии Сумуд", которых задержали израильские силы. Митингующие подняли флаги Палестины, а некоторые в знак протеста ложились на землю.

Представители французской оппозиции потребовали отставки президента Франции Эмманюэля Макрона после решения Себастьяна Лекорню уйти с поста премьера страны. Он продержался на своем месте 27 дней. Оставить должность политик решил после оглашения нового состава правительства и столкновения с острой критикой со стороны оппозиции.

Крупный метеорит упал у берегов Индонезии в Яванское море. Местные жители сообщили о мощной вспышке и сильном взрыве. В индонезийском метеорологическом агентстве отметили, что после падения были зафиксированы толчки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.