Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 14:30

Политика

Новости мира: сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге

Новости мира: сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге

Российская авиация получила партию Су-34 в рамках Гособоронзаказа

Авиация России получила очередную партию Су-34

Российская армия взяла под контроль село Кузьминовка в ДНР

Новости мира: в Перу прошла акция протеста против президента Дины Болуарте

ВС РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР

Новости мира: в Париже протестующие потребовали освободить израильских заложников в Газе

Новости мира: митингующие в Тбилиси перекрыли дорогу у здания парламента

Новости мира: в Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"

Новости мира: МИД Египта подтвердил переговоры между Израилем и ХАМАС

Сотни пропалестинских демонстрантов приняли участие в акции в Йоханнесбурге. Они потребовали освобождения участников "Глобальной флотилии Сумуд", которых задержали израильские силы. Митингующие подняли флаги Палестины, а некоторые в знак протеста ложились на землю.

Представители французской оппозиции потребовали отставки президента Франции Эмманюэля Макрона после решения Себастьяна Лекорню уйти с поста премьера страны. Он продержался на своем месте 27 дней. Оставить должность политик решил после оглашения нового состава правительства и столкновения с острой критикой со стороны оппозиции.

Крупный метеорит упал у берегов Индонезии в Яванское море. Местные жители сообщили о мощной вспышке и сильном взрыве. В индонезийском метеорологическом агентстве отметили, что после падения были зафиксированы толчки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоРоман КарловНаталия Шкода

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика