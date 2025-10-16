Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 14:30

Мэр Москвы

Собянин: Москва продолжит реализацию крупнейшего проекта "Московское долголетие"

Собянин: Москва продолжит реализацию крупнейшего проекта "Московское долголетие"

Собянин: индексация городских соцвыплат в 2026 году будет выше уровня инфляции

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году

Собянин: Москва сохранит положительную динамику развития до 2028 года

Собянин: в бюджете Москвы заложены средства на реализацию 13 госпрограмм

Собянин рассказал, каким будет новый многопрофильный комплекс больницы № 52

Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового комплекса больницы № 52 в Москве

Собянин: Москва сохраняет позитивную динамику социально-экономического развития

"Новости дня": мэр Москвы рассказал о работе системы скорой медицинской помощи

Москва продолжит реализацию крупнейшего проекта "Московское долголетие", рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

За 7,5 лет участниками проекта стали около 700 тысяч человек. Больше всего москвичи старшего поколения интересуются образованием. Проект предлагает более 100 направлений для занятий с профессиональными преподавателями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика