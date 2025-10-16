16 октября, 14:30Мэр Москвы
Собянин: Москва продолжит реализацию крупнейшего проекта "Московское долголетие"
Москва продолжит реализацию крупнейшего проекта "Московское долголетие", рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.
За 7,5 лет участниками проекта стали около 700 тысяч человек. Больше всего москвичи старшего поколения интересуются образованием. Проект предлагает более 100 направлений для занятий с профессиональными преподавателями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.