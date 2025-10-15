Врачи Московской скорой помощи поделились необычными историями из практики

15 октября Московской скорой помощи исполнилось 106 лет. Сотрудников поздравил Сергей Собянин, поблагодарив каждого за профессионализм, заботу о жизнях и здоровье жителей и гостей столицы. О том, какие из тысяч вызовов запомнились самим работникам скорой, – в нашем материале.

Помощь за секунды

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московская скорая помощь впервые отправилась на выезд 15 октября 1919 года. С этого момента врачи не прекращали свою работу и стали одной из самых эффективных экстренных медицинских служб в мире, рассказал Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что на станции скорой медицинской помощи имени А. С. Пучкова работают около 11 тысяч человек.



Сергей Собянин мэр Москвы Ежедневно больше 1 000 бригад совершают порядка 12 000 выездов. Время ответа диспетчера по номеру 103 составляет всего три-четыре секунды.

Глава города также отметил цифровизацию всех процессов. Например, у врачей есть планшеты, которые подключены к ЕМИАС, – это помогает медикам узнать данные о пациенте из его электронной карты по дороге на вызов.

Кроме того, за первые полгода 2025-го 80 бригад оснастили новыми машинами, которые были разработаны специалистами из Московской скорой помощи совместно с конструкторами автомобильного завода "ГАЗ".

"В машинах переосмыслено размещение оборудования, внедрены эргономичные современные решения, облегчающие работу медиков. Кроме того, автомобили оснащены высокотехнологичной медтехникой", – подчеркнул мэр.

"Укусил комар. Кровотечение"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи Ольга Закуражнова работает на Станции уже много лет и не раз сталкивалась с необычными вызовами. Однако некоторые звонки она не забудет никогда: например, от человека, налившего себе в ботинки суперклей.



Ольга Закуражнова фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи Клей не только намертво приклеил стопы к обуви, но и просочился сквозь швы и намертво прикрепил незадачливого экспериментатора к полу. Похожих историй, как ни странно, немало: не так давно от того же суперклея "пострадали" две девочки, которые обнялись, предварительно смазав клеящим веществом ладони и руки.

В свою очередь, фельдшер Дмитрий Хромов работает в скорой уже 22 года. За это время он повидал немало нестандартных поводов для вызова, но ярко запомнил один, короткий и емкий. На планшете, через который бригадам передаются данные, высветилось: "Укусил комар. Кровотечение". Всю дорогу до адреса Дмитрий переживал, что же увидит в реальности, но все оказалось банально: родители маленького ребенка испугались и просто приукрасили ситуацию для диспетчера.

Бывают и совсем курьезные ситуации. "Повесил мочалку на дверь и разговаривает с ней", – от жены, испугавшейся за душевное состояние мужа после ссоры. Или вечная классика скорой помощи, которая все равно не перестает удивлять, когда люди сами себе вызывают бригаду, но указывают в качестве повода "без сознания", добавили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Диспетчеры Единого городского диспетчерского центра, в который поступают все вызовы по номеру 103, должны принять обращение быстро и узнать максимально полную информацию о пострадавшем. В этом им помогает автоматизированная система с элементами искусственного интеллекта.



пресс-служба департамента здравоохранения Москвы Если вы вызываете скорую помощь, пожалуйста, не забывайте точно и верно назвать адрес, чтобы не получилось как в одном из недавних обращений, когда улица Юных Ленинцев превратилась в улицу Юных Ленивцев. К счастью, диспетчеры Московской скорой хорошо знают столицу и подобные оговорки исправляют.

В свою очередь, старший врач – анестезиолог-реаниматолог Центра критических состояний Роман Ямпольский рассказал, что пару раз столичная скорая помогала людям даже на других концах Земли. Центр является неотъемлемой частью Московской станции скорой и неотложной помощи. Среди тех, кто здесь работает, – токсикологи, нейрохирурги, кардиологи и другие специалисты по самым разным профилям. Они консультируют не только бригады скорой, но и организуют консультации для коллег-медиков из стационаров по самым сложным случаям.

"В одном из них звонок пришел с небольшой полярной станции на острове Диксона, где в режиме реального времени и при помощи подручных средств пришлось справляться с отравлением", – вспомнил Ямпольский, добавив, что в другой раз медики решали проблему туриста в Катаре, которого укусила водоплавающая змея.

К слову, благодарность от пациентов тоже бывает необычной. Например, как вспомнил заведующий оперативным отделом Станции Александр Баютин, несколько лет назад утром 1 января на номер 103 позвонила женщина и пригласила врачей на новогоднее угощение, так как после застолья осталось очень много еды.

"Мы от души поблагодарили звонившую, но голодных бригад у нас нет, у всех обязательно есть выделенное время на обед. Поэтому даже и не знаю, что стало с тем угощением и кому оно в результате досталось. Но было очень приятно", – рассказал он.

Баютин также добавил, что скорая получает много обращений с благодарностью или теплыми словами в адрес бригад, и это всегда радует.