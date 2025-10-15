Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил сотрудников московской скорой помощи с 106-летием службы и поблагодарил каждого за профессионализм, заботу о жизнях и здоровье жителей и гостей столицы. Пост об этом он опубликовал в своем канале в мессенджере MAX.



Мэр рассказал, что 15 октября 1919 года московская скорая помощь впервые отправилась на выезд. С этого момента врачи не прекращали свою работу и стали одной из самых эффективных экстренных медицинских служб в мире.



Собянин также отметил, что на станции скорой медицинской помощи имени А. С. Пучкова работает примерно 11 тысяч человек. Каждый день больше 1 тысячи бригад отправляются примерно на 12 тысяч выездов. Время ответа диспетчера на звонки пациентов не превышает 3–4 секунд.



Глава города также отметил цифровизацию всех процессов. Например, у врачей есть планшеты, которые подключены к ЕМИАС. Это помогает медикам узнать данные о пациенте из его электронной карты по дороге на вызов.

Кроме того, за первые полгода 2025-го 80 бригадам были переданы новые машины, которые были разработаны специалистами из московской скорой помощи вместе с конструкторами автомобильного завода "ГАЗ". Благодаря этому удалось по-новому разместить оборудование в спецтранспорте.

Также были внедрены эргономичные решения, упрощающие работу врачей. Помимо этого, автомобили оснастили современной медицинской техникой.



Ранее мэр рассказал, что за последние 5 лет в Москве реконструировали и построили более 2 миллионов квадратных метров медицинских объектов. В этом году будет обновлено около 100 тысяч "квадратов" больниц.

В частности, работы затронут сразу 15 корпусов в больницах имени Ф. И. Иноземцева, № 15 имени О. М. Филатова, имени В. В. Вересаева, № 1 имени Н. И. Пирогова, № 67 имени Л. А. Ворохобова, имени А. К. Ерамишанцева и ММНКЦ имени С. П. Боткина, НИКИО имени Л. И. Свержевского, Морозовской ДГКБ и Московском многопрофильном центре паллиативной помощи.