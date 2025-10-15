Форма поиска по сайту

15 октября, 12:30

Общество

Москвички стали чаще проходить исследования для выявления рака молочной железы

Всемирный день борьбы с онкологией молочной железы отметят 15 октября. За последние 4 года в столице вдвое выросло число москвичек, которые прошли профилактическую маммографию. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с начала 2025 года злокачественные новообразования молочных желез на ранней стадии удалось выявить у более 5,5 тысячи пациенток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

