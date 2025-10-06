Форма поиска по сайту

06 октября, 13:00

"Доктор 24": врач рассказал о полезных свойствах говяжьей печени

"Доктор 24": врач рассказал о полезных свойствах говяжьей печени

Почему каждому жителю мегаполиса надо добавить в рацион говяжью печень? Как она помогает сэкономить деньги на покупке витаминов? Как продукт защищает от анемии, депрессии и простуд?

Когда нужно сбивать температуру при простуде? Насколько полезны горчичники? Сколько нужно пить воды, чтобы температура снижалась?

Что такое бедроттинг и почему он стал так популярен у зумеров? Как эта терапия на самом деле влияет на здоровье? Когда лежать в постели действительно полезно, а когда это может привести к проблемам?

На эти и другие вопросы ответили врачи в программе "Доктор 24".

Программа: Доктор 24
обществовидео

