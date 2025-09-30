Форма поиска по сайту

30 сентября, 18:15

Общество

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о работе по привлечению врачей в Москве

Заммэра Анастасия Ракова рассказала о работе по привлечению врачей в Москве

Москва проводит системную работу по привлечению специалистов в поликлиники и другие медучреждения города. Как рассказала заммэра Анастасия Ракова, талантливым врачам предлагают работу в современных клиниках с передовым оборудованием.

Сотрудникам гарантируют конкурентную зарплату, комфортные условия труда и возможности для профессионального роста. При этом требования к кандидатам высокие: каждый проходит многоэтапный отбор в специальном кадровом центре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

медицинаобществогородвидеоАлексей Лазаренко

