Водителей предупредили о дожде в Москве 6 октября

Новая рабочая неделя в Москве начнется с небольших дождей. В связи с этим в ЦОДД рекомендовали водителям быть внимательнее на дороге и заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Понедельник будет достаточно теплым – до 12 градусов. Давление не превысит 750 миллиметров ртутного столба. Ветер прогнозируют слабый – до метра в секунду. Похожая погода сохранится до выходных, причем даже по ночам будет тепло – около 10 градусов.

