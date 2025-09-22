"Доктор 24": врач рассказал, как вернуть концентрацию осенью

Как вернуть концентрацию и бодрость осенью? Какие простые приемы помогут тем, кто много учится и работает?

Зачем нужно менять угол зрения, какие водные процедуры бодрости можно делать прямо на работе? Насколько эффективен специальный массаж ушей для активации мозга?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответил врач общей практики, семейный врач, терапевт и специалист по ультразвуковой диагностике Святослав Крупенин.