Обучение в госпитальных школах Москвы прошли более 60 тыс детей

Более 60 тысяч детей, проходящих длительное лечение, прошли обучение в госпитальных школах. Об уникальном проекте в здравоохранении, который действует в Москве уже более 10 лет, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что всего такие школы работают в 13 медицинских центрах, включая Морозовскую больницу, Национальный центр онкологии имени Н. Н. Блохина и Федеральный центр трансплантологии имени академика В. И. Шумакова.

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