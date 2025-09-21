Форма поиска по сайту

21 сентября, 09:45

Общество

Синоптики объяснили причину появления теплых зим в столице

Синоптики назвали причины теплых зим в Москве. По их данным, дело не только в глобальном потеплении, но и в самом городе. Высотки, плотная застройка и техника создают эффект "городского теплового острова" – здания нагревают воздух даже зимой, а энергия от машин, отопления и освещения остается в городе.

Климатологи прогнозируют, что в ближайшие 25–30 лет температура в столице может повыситься еще на полградуса или градус. В Москве уже наблюдается, что молодежь носит кроссовки всю зиму, а теплую одежду используют все реже. Аналогичные процессы наблюдаются и в других крупных городах мира, например, в Нью-Йорке, Милане и Джакарте.

