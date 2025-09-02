Эксперт Бондарь: почтовый ящик и полотенцесушитель можно отремонтировать за счет УК

Фото: 123RF/maximkostenko

Управляющая компания (УК) должна бесплатно ремонтировать общедомовое имущество, в том числе почтовые ящики и полотенцесушители. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, работы, которые касаются ремонта некоторых элементов, уже включены в ежемесячную плату за содержание жилья. Поэтому УК обязана проводить их, не требуя дополнительных средств.





Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Например, отремонтировать или заменить в случае аварии полотенцесушитель – это обязанность УК. Правда, только если такой прибор является неотъемлемой частью общедомового стояка отопления или горячей воды и не имеет отключающих кранов.

Когда вентили есть изначально, обслуживание полотенцесушителя ложится на плечи собственника. Как и в том случае, если этот предмет был установлен самостоятельно, отметил эксперт.

"Говоря про балкон, то здесь важно разделять его составные части. Несущие конструкции, такие как балконная плита и ограждения, считаются общим имуществом, и за их состоянием следит управляющая организация. Это подтверждается Правилами содержания общего имущества № 491. А вот все, что находится внутри, – отделка, пол, потолок и остекление, – это уже забота собственника квартиры", – подчеркнул Бондарь.

Почтовые ящики, по словам эксперта, тоже относятся к общему имуществу, поэтому их замена и ремонт также должны проводить сотрудники УК бесплатно.

"Что касается труб, то здесь граница ответственности обычно проходит по первому запорному крану от стояка в квартире. Все общедомовые стояки (холодной и горячей воды, канализации) до этого крана находятся в ведении УК. А вот трубы, которые идут после вентиля, а также смесители и прочая сантехника, – это уже личное имущество владельца", – пояснил специалист.



Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ Если УК отказывается выполнять обязанности, стоит направить организации письменное обращение, например, через приложение "Госуслуги.Дом". В случае отказа или отсутствия ответа можно подать жалобу в Государственную жилищную инспекцию. Крайней мерой станет обращение в суд.

