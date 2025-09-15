15 сентября, 14:30Общество
Москвичи пожаловались на женщину, ворующую цветы с их двора
Москвичи пожаловались на женщину, ворующую цветы и кустарники с их двора. По данным с камер видеонаблюдения, она приходит с лопатой и выкапывает растения ночью.
Жильцы ЖК "Испанские кварталы" рассказали, что недавно посадили злаки, шалфей и мелису, а через несколько дней все было выкопано. Один из жителей сообщил, что из трех деревьев, высаженных им, осталось только одно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.