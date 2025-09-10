Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 13:00

Общество

"Доктор 24": врач рассказала, чем опасны наушники

"Доктор 24": врач рассказала, чем опасны наушники

"Специальный репортаж": вода живая и мертвая

Gloria Jeans на Тверской улице может закрыться из-за дорогой аренды

"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 сентября

Собянин рассказал, как Москва помогает в восстановлении Донецка и Луганска

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 758 мм ртутного столба 10 сентября

В Госдуме предложили засчитывать уход за ребенком в трудовой стаж в двойном размере

273 ребенка родились в Москве 9 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 36% 10 сентября

В Госдуме предложили бесплатно отдавать товары покупателям с неправильными ценниками

Почему у молодых людей все чаще стал портиться слух? Какие наушники это провоцируют? На какой громкости можно слушать музыку и подкасты, чтобы не вредить здоровью? Как часто нужно обследоваться, чтобы вовремя заметить проблемы со слухом? По каким признакам можно понять, что слух уже ухудшился?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая детским ЛОР-отделением Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Тамара Дворникова.

Читайте также
Программа: Доктор 24
обществовидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика