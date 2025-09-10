"Доктор 24": врач рассказала, чем опасны наушники

Почему у молодых людей все чаще стал портиться слух? Какие наушники это провоцируют? На какой громкости можно слушать музыку и подкасты, чтобы не вредить здоровью? Как часто нужно обследоваться, чтобы вовремя заметить проблемы со слухом? По каким признакам можно понять, что слух уже ухудшился?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила заведующая детским ЛОР-отделением Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Тамара Дворникова.