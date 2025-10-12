Форма поиска по сайту

12 октября, 09:15

Московская семья с двумя детьми оказалась под угрозой выселения из квартиры

Московская семья с двумя детьми оказалась под угрозой выселения из трехкомнатной квартиры в Южном Бутове, приобретенной шесть лет назад. Дело взял на личный контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Суд потребовал освободить жилье, поскольку оно принадлежит городу, а предыдущие сделки были признаны недействительными из-за мошеннических действий одного из продавцов. Семья Коверник, добросовестно оформившая ипотеку и вложившая средства в ремонт, пытается доказать в кассационном суде свой статус добросовестных приобретателей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

