Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 07:45

Политика

В ГД предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

В ГД предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

Граждане Молдавии потребовали продлить время работы избирательных участков в Москве

Большие очереди выстроились у здания посольства Молдавии в Москве

ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины

Новости мира: в Молдавии пройдет голосование на парламентских выборах

В России могут ввести новые ограничения для владельцев собак

Новости мира: минимум 44 человека погибли в результате ударов в Газе

ВС РФ освободили населенные пункты Майское, Дерилово и Степовое

В Москве у посольства Молдовы выстроилась очередь в день выборов

Новости мира: парламент Словакии закрепил в конституции только два пола

Депутаты Госдумы направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением сократить продолжительность рабочего дня для беременных женщин до шести часов с сохранением зарплаты.

Парламентарии считают, что это позволит будущим мамам сохранить здоровье и снизить стресс, не создавая при этом значительной нагрузки для экономики.

По словам депутатов, беременность – это большая нагрузка на организм, и восьмичасовой рабочий день для многих женщин становится непосильным. Инициатива также предусматривает возможность ухода в декретный отпуск на любом сроке беременности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоМитя КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика