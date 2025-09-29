В ГД предложили сократить рабочий день для беременных до шести часов

Депутаты Госдумы направили обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением сократить продолжительность рабочего дня для беременных женщин до шести часов с сохранением зарплаты.

Парламентарии считают, что это позволит будущим мамам сохранить здоровье и снизить стресс, не создавая при этом значительной нагрузки для экономики.

По словам депутатов, беременность – это большая нагрузка на организм, и восьмичасовой рабочий день для многих женщин становится непосильным. Инициатива также предусматривает возможность ухода в декретный отпуск на любом сроке беременности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.