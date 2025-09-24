Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 07:15

Происшествия

Новости мира: израильский удар по Газе унес жизни троих детей

Новости мира: израильский удар по Газе унес жизни троих детей

Автомобиль врезался в бензовоз на МКАД

Двое детей пострадали в результате ДТП на юге Москвы

Подпольный игорный клуб обнаружен в Москве

В Самаре задержали болельщика, который выбежал на поле во время матча

Трое пострадавших в ДТП с автобусом в Турции находятся в тяжелом состоянии

"Московский патруль": на маркетплейсах выявили 10 тысяч подделок для пожарных систем

"Московский патруль": мужчина украл вещи из оставленного в холле чемодана в столице

"Московский патруль": суд в Москве признал незаконной интернет-торговлю редкими моллюсками

"Московский патруль": в Шереметьево изъяли игральные карты с радиацией выше нормы

В секторе Газа в результате удара израильской армии по лагерю беженцев погибли как минимум пять человек, среди них – трое детей. Несколько человек получили ранения. Жители продолжают разбирать завалы и искать выживших.

На Тайвань обрушился тайфун "Рагас". Дожди привели к выходу рек из берегов и разрушению дамб. Погибли два человека, порядка 30 числятся пропавшими. Власти проводят спасательные операции и предупреждают о риске нового наводнения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияполитикапогодаза рубежомвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика