Новости мира: израильский удар по Газе унес жизни троих детей

В секторе Газа в результате удара израильской армии по лагерю беженцев погибли как минимум пять человек, среди них – трое детей. Несколько человек получили ранения. Жители продолжают разбирать завалы и искать выживших.

На Тайвань обрушился тайфун "Рагас". Дожди привели к выходу рек из берегов и разрушению дамб. Погибли два человека, порядка 30 числятся пропавшими. Власти проводят спасательные операции и предупреждают о риске нового наводнения.

