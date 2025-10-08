Конкурс "Лидеры АПК" стартовал на выставке "Золотая осень"

Фото: apk.rsv.ru

Конкурс "Лидеры АПК" начался на 27-й Российской агропромышленной выставке "Золотая осень". Он направлен на выявление лучших управленцев в сельском хозяйстве, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора президентской платформы "Россия – страна возможностей", ректора мастерской управления "Сенеж" Андрея Бетина.

Старт конкурса, его задачи и концепция презентованы премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. По словам Бетина, поручение по запуску "Лидеров АПК" дал Владимир Путин, который возглавляет наблюдательный совет президентской платформы.

В конкурсе предусмотрено несколько этапов. На первом, который продлится до 9 ноября, пройдет регистрация участников. Затем на очном этапе состоятся отборы и выявление сильнейших конкурсантов. Заключительный этап завершится высшей школой управленцев сельского хозяйства, которая будет проходить в мастерской управления "Сенеж".

Выставка "Золотая осень" – главное деловое событие в сфере агропромышленного комплекса. Форум проводится российским Минсельхозом ежегодно с 1999 года.

Между тем Россия сохраняет за собой лидерство по поставкам пшеницы, сказал ранее Путин. Кроме того, страна занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом. Глава государства призвал власти своевременно обеспечить финансирование агропромышленного комплекса.