Путин заявил о сохранении РФ первого места в мире по поставкам пшеницы

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Россия сохраняет за собой первое место по поставкам пшеницы, заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он напомнил и о других результатах отечественного сельского хозяйства. Так, РФ уверенно занимает третье место в мире по поставкам продовольствия в целом. Кроме того, он призвал власти страны своевременно обеспечить финансирование агропромышленного комплекса.

"Нам сейчас нужно ни в коем случае не провалиться ни в чем, нужно обеспечить своевременным финансированием весенне-полевые работы. Прошу внимание держать постоянно на этих вопросах и председателя правительства, взять на контроль", – указал президент.

Ранее Минэкономразвития и Минсельхоз России попросили проработать вопрос импорта картофеля из дружественных стран. Это необходимо для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке. При этом стоит развивать и собственное производство картофеля.

