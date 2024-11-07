В России обработали 97% посевных площадей и собрали более 128 млн тонн зерна

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В России обработали 97% посевных площадей и собрали более 128 миллионов тонн зерна. Об этом сообщила на заседании правительства РФ руководитель Минсельхоза РФ Оксана Лут, передает РИА Новости.

По ее словам, осенние полевые работы находятся на финальной стадии.

Между тем аналитик аграрного рынка Леонид Холод заявил, что в этом году из-за весенних заморозков, наводнения и засухи урожай зерновых и бобовых будет меньше, чем в прошлом. Однако эксперт отметил, что ничего катастрофического не происходит и россиян ждет "хороший урожай". По его оценкам, где-то 120–130 миллионов тонн зерновых и бобовых будет получено.