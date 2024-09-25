Песков заявил об отсутствии диалога по возобновлению зерновой сделки

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Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.

По словам Пескова, определенный опыт по не реализации зерновой сделки уже имеется и Москва исходит прежде всего из него.

"В любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", – сказал представитель Кремля.

Турция рассчитывает на возобновление черноморской инициативы в новом формате, признался турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, переговоры будут продолжены.

Москва в этом вопросе придерживается той же цели, которая была обозначена в рамках предыдущей зерновой сделки, заверил Эрдогана Владимир Путин.

До этого российский лидер говорил, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.

