25 сентября, 12:27Экономика
Песков заявил об отсутствии диалога по возобновлению зерновой сделки
Фото: 123RF/fotokostic
Никакого диалога по возобновлению зерновой сделки в настоящее время не ведется, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара предпримет усилия для возрождения зерновой сделки и прекращения огня на Украине.
По словам Пескова, определенный опыт по не реализации зерновой сделки уже имеется и Москва исходит прежде всего из него.
"В любом случае это очень сложная тема, которая зависит от огромного количества факторов", – сказал представитель Кремля.
Турция рассчитывает на возобновление черноморской инициативы в новом формате, признался турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, переговоры будут продолжены.
Москва в этом вопросе придерживается той же цели, которая была обозначена в рамках предыдущей зерновой сделки, заверил Эрдогана Владимир Путин.
До этого российский лидер говорил, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.
Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки