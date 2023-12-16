В Турции сообщили о реализации инициатив по возобновлению зерновой сделки

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Анкара продолжает прикладывать усилия, чтобы возобновить зерновую сделку, рассказал турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер. Его цитирует CNN Turk.

"Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса", – сообщил он.

Министр также обратил внимание, что Анкара соблюдает все условия для обеспечения баланса в Черном море.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки остается. Однако, по ее словам, она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе.

До этого Владимир Путин также говорил, что РФ может вернуться к сделке при восстановлении ее гуманитарной сути, исключении препятствий для российских банков и подключении их к системе SWIFT.



Путин и Эрдоган обсудили возможность возобновления зерновой сделки