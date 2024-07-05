05 июля, 14:22Политика
Эрдоган заявил, что Турция рассчитывает на возобновление зерновой сделки
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Турция рассчитывает на возобновление Черноморской зерновой сделки в новом формате, рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Мы положили очень хорошее начало процессу в вопросе Черноморского зернового коридора, по которому, как вы знаете, мы перевезли 30 миллионов тонн зерна", – цитирует его издание Anadolu.
Эрдоган тогда спросил Владимира Путина о возможности новой зерновой сделки, которая бы не включала в себя поставки зерна на Запад, а шла бы через страны Африки и другие наиболее чувствительные к продовольствию регионы.
Российский лидер, по словам его турецкого коллеги, отметил, что Москва в этом вопросе придерживается той же цели, что и предыдущая стамбульская зерновая инициатива. Поэтому переговоры будут продолжены, заключил Эрдоган.
В феврале генсек ООН Антониу Гутерриш направил письма президентам России, Турции и Украины с предложением обезопасить судоходство в Черном море. При этом он подчеркивал, что ООН продолжает активное взаимодействие с Москвой, Киевом и Анкарой, учитывая "уроки черноморской зерновой инициативы".