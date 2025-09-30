Подмосковье войдет в список винодельческих регионов России в 2026 году

Фото: 123RF/sir270

Московская область войдет в перечень винодельческих регионов России в 2026 году, сообщила пресс-служба подмосковного Минсельхоза.

Эксперты "Винного гида России" провели аудит винодельческих предприятий региона. Мероприятие прошло в Раменском округе, где также обсудили перспективы отрасли.

"Сегодня Подмосковье демонстрирует, что виноделие – это не только южные регионы. Климатические условия Московской области позволяют сохранять естественную кислотность ягод, что влияет на вкусовые характеристики вин", – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.

По его словам, юго-запад и юго-восток Подмосковья становятся перспективными зонами для развития отрасли. Хозяйства работают с раннеспелыми и классическими сортами винограда, а также автохтонными – специально выведенными для климата региона.

"Виноделие становится драйвером экономики и туризма. Сейчас доступна субсидия на закладку многолетних растений, обеспечивающая до 95% затрат. В 2026 году Подмосковье официально войдет в перечень винодельческих регионов России, что расширит господдержку данного направления и будет способствовать его развитию", – добавил он.

В Минсельхозе уточнили, что в Подмосковье действуют свыше 100 виноградарей-любителей, а также 3 лицензированные винодельни, которые могут производить вина как из местного винограда, так и с арендованных участков. Предполагается, что в 2025–2026 годах объем производства подмосковных хозяйств превысит 30 тысяч бутылок вина.

По итогам совещания эксперты также определили основные направление развития отрасли. Особое внимание уделили лицензированию крупных предприятий для возможности реализации продукции в розничной торговле и общепите.

Ранее кабмин РФ внес в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс, который предполагает увеличение акциза на вина, фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию до 148 рублей за литр в 2026 году, до 154 рублей – в 2027-м, до 160 рублей – в 2028-м.

Увеличение акциза будет автоматически означать рост стоимости товаров, заявил экономист Александр Сафонов. По его словам, увеличение налога произошло на фоне дефицита бюджета.