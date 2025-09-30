Экономист Сафонов: повышение акциза на вина означает рост стоимости товаров

Фото: depositphotos/Sonar

Увеличение акциза на вина в России будет автоматически означать рост стоимости товаров. Об этом Москве 24 рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

"Акцизный сбор – вид налога, который устанавливается к цене конкретного товара. С каждого килограмма, литра продукта берется определенная твердая сумма. Производитель закладывает сумму акциза в стоимость готового продукта для потребителя", – пояснил он.

По словам экономиста, рост акцизов произошел на фоне дефицита бюджета. Чтобы его покрыть, принимается решение об увеличении налогов, а в данном случае это коснулось акцизов, уточнил Сафонов.

Ранее правительство внесло в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс, согласно которому, акциз на вина, фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию может вырасти до 148 рублей за 1 литр в 2026 году, в 2027 – до 154 рублей, а в 2028 году – до 160 рублей.

При этом акциз на игристые вина, в том числе российское шампанское, в 2026 году составит 160 рублей за 1 литр, в 2027 – 166 рублей, в 2028 году – 173 рубля.

Вместе с тем в Общественной палате России призывали убрать алкоголь с витрин магазинов и скрыть его так же, как сигареты. В ОП подчеркнули, что те, кто выпивает и курит, знают все марки так же, как и названия сигарет, поэтому покупка напитков, если их этикетки будут скрыты, не будет для них трудной.