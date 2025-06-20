Минсельхоз предложил наращивать долю российского вина в барах и ресторанах

Фото: depositphotos/Sonar

Министерство сельского хозяйства РФ предлагает наращивать долю российского вина в ритейле. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу Минсельхоза Оксану Лут.

Помимо ритейла, увеличивать долю отечественного вина также следует и в сегменте гостинично-ресторанного бизнеса, добавила она. Министр напомнила, что с 1 апреля в России действует ГОСТ на винные карты.

"Стандартом установлены рекомендации для ресторанов, кафе, баров по составлению винных карт, в том числе по размещению российского вина в начале списка и его сопровождению специальными пометками. Кроме того, ГОСТ содержит рекомендацию о 20-процентной доле отечественной продукции в карте", – отметила она.

Кроме того, Лут призвала активнее заниматься вопросами допобразования работников сферы обслуживания, подчеркнув, что многие бармены, кависты и сомелье не всегда поспевают за стремительным развитием отрасли, а также не настолько хорошо разбираются в отечественных винах.

Глава Минсельхоза анонсировала развитие спецпрограмм повышения квалификации совместно с отраслевыми ассоциациями. В частности, уже осенью будет запущена одна такая программа на базе Российской академии кадрового обеспечения АПК.

В России ожидается повышение цен на пиво на 10–12%. При этом во второй половине года рост цен также ожидается на крепкий алкоголь, в особенности на импортную продукцию. Вместе с тем сетевые ритейлеры постараются проводимыми акционными предложениями нивелировать рост цен для покупателей.

В Общественной палате РФ призвали убрать алкоголь с витрин магазинов и скрыть его так же, как сигареты. В ОП подчеркнули, что те, кто выпивает и курит, знают все марки так же, как и названия сигарет, в связи с чем покупка напитков, если их этикетки будут скрыты, не будет для них трудной.