Замсекретаря ОП РФ Гриб: алкоголь должен быть убран с витрин магазинов

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Алкоголь должен быть убран с витрин магазинов и скрыт так же, как сигареты. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб.

Он счел "вполне логичным" относиться к спиртному как к табачным изделиям.

"Захожу в магазин и сигарет не вижу, скрыты в ящике. У нас сейчас обилие красивых этикеток на бутылках водки, коньяка, пива – бросаются в глаза. Это просто образцы дизайна", – рассказал Гриб.

По его мнению, те, кто выпивает и курит, знают все марки так же, как и названия сигарет, в связи с чем покупка напитков, если их этикетки будут скрыты, не будет для них трудной. Кроме того, Гриб подчеркнул, что алкоголь необходимо оставить в ресторанах.

Собеседник агентства предложил обратиться к зарубежному опыту, где покупка спиртного является проблематичной, однако высказался против тотального запрета.

"Надо поэтапно решать вопрос с такой рекламой", – добавил он.

Ранее в России начали подготавливать меры, направленные на ограничение продаж самогонных аппаратов. Разрабатываются предложения по регулированию оборота поддельных агрегатов, в том числе ограничение розничной продажи и запрет торговли на интернет-площадках. Данным вопросом занимаются Росалкогольтабакконтроль, Минфин и заинтересованные органы власти.