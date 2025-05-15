Росалкогольтабакконтроль готовит проект по ограничению продажи самогонных аппаратов

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Меры, направленные на ограничение продаж самогонных аппаратов, начали готовить в России, заявил замглавы Росалкогольтабакконтроля Юрий Васильченко. Его цитирует ТАСС.

Соответствующим вопросом занимаются сама федеральная служба, Минфин, а также заинтересованные органы власти.

Среди вариантов разрабатываются предложения по регулированию оборота поддельных аппаратов, включая ограничение розничной продажи и запрет торговли на онлайн-площадках.

Ранее глава Росалкогольтабакконтроля Игорь Алешин предложил ужесточить требования к розничной реализации самогонных аппаратов. Он счел, что подобная техника должна продаваться по паспортам, также следует ввести пошлину на аппараты, сертификацию безопасности и обязательную регистрацию уже купленного оборудования.

Вместе с тем в феврале этого года в Госдуму был внесен законопроект о запрете рекламы самогонных аппаратов. Он касается устройств, используемых для производства домашних алкогольных напитков крепостью более 16%. Авторы инициативы связывали рост потребления нелегального самогона с рекламой и доступностью оборудования.