Акциз на вина может вырасти в РФ до 148 рублей за литр в 2026 году

Фото: 123RF/9parusnikov

Акциз на вина, фруктовые вина и плодовую алкогольную продукцию может вырасти до 148 рублей за 1 литр в 2026 году, в 2027 – до 154 рублей, а в 2028 году – до 160 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект изменений в Налоговый кодекс, который внесло правительство в Госдуму.

Согласно документу, акциз на игристые вина, в том числе российское шампанское, в 2026 году составит 160 рублей за 1 литр, в 2027 – 166 рублей, в 2028 году – 173 рубля. Акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта более 0,5% и до 8,6% включительно, а также на напитки, сделанные на основе пива, предлагается установить в 2026 году на уровне 33 рубля за 1 литр, в 2027 – 34 рубля, а в 2028 – 35 рублей. Акциз на пиво с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6% может стоить в следующем году 62 рубля за 1 литр, в 2027 – 64 рубля, в 2028 – 67 рублей.

Акциз на крепленое (ликерное) вино, крепленое вино наливом может составить в 2026 году 165 рублей за 1 литр, в 2027 – 172 рубля, в 2028 году – 179 рублей, а акцизы на сидр, пуаре, медовуху – 33, 34 и 35 рубля соответственно.

Кроме того, акциз на винные, виноградосодержашие и плодовые алкогольные напитки, которые изготавливаются без ректификованного этилового спирта, сделанного из пищевого сырья, предлагается установить в 2026 году на уровне 165 рублей за 1 литр, в 2027 – 172 рубля и в 2028 – 179 рублей. Акциз на виноградное, плодовое сусло, плодовые сброженные материалы и виноматериалы может составить 74, 77 и 80 рублей соответственно.

На алкогольные напитки крепостью до 18% акциз предлагается ввести в 2026 году в отношении 165 рублей к объемной доле этилового спирта в продукции в абсолютной сумме за 1 литр безводного этилового спирта, в 2027 году данный показатель могут установить на отметке в 172 рубля, а в 2028 – 179 рублей. Акциз на напитки крепостью более 18 градусов может составить 824, 857 и 891 рубль соответственно.

Вместе с тем документ предлагает ввести акциз на этиловый спирт в 2026 году в размере 824 рублей за 1 литр, в 2027 – 857 рублей, а в 2028 году – 891 рубль.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво, который вступит в силу с 1 января 2027 года. Как отметил председатель совета СРП Даниил Бриман, по стандарту не менее 80% сырья должен составлять солод, а оставшиеся 20% могут быть несоложеными продуктами, включая до 2% сахарсодержащих компонентов.

