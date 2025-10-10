Форма поиска по сайту

10 октября, 22:15

Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшие дни

В предстоящие выходные, 10 и 11 октября, Москву ждут дождливая погода и похолодание. Ночью температура опустится до 5–8 градусов, днем не поднимется выше 8–11 градусов. С начала следующей недели холод усилится, утром столбики термометров покажут всего 1–4 градуса.

По прогнозам синоптиков, 14–15 октября в столице возможен первый снег. При этом предстоящая зима ожидается теплой, температура будет превышать климатическую норму на 3 градуса.

обществопогодагородвидеоМуса МстоянЕкатерина Ефимцева

