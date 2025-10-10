Эксперт Кадаков: середина октября – оптимальное время для смены шин с летних на зимние

Мощный циклон "Барбара" принесет затяжные дожди и похолодание в Центральную Россию, предупредили синоптики. По их данным, в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Как будут меняться метеоусловия в ближайшее время и к чему готовиться автомобилистам – в материале Москвы 24.
Дождям быть
Мощный циклон "Барбара" надвигается на европейскую часть России. Ранее он уже успел отличиться в Восточной Европе. К примеру, в Бухаресте за двое суток выпало 53 миллиметра осадков – почти месячная норма, а в горах Болгарии, Боснии и Сербии лег снег глубиной до 30 сантиметров.
По мнению специалистов, наибольшую опасность циклон представляет для южных регионов России. В Приазовье и на черноморском побережье Кубани ожидаются экстремальные дожди с количеством осадков 20–30 миллиметров в сутки. В Сочи к вечеру 10 октября выпадет более 40% месячной нормы, что может привести к подтоплениям и селевым явлениям в горных районах.
В Москву же "Барбара" принесла дожди, которые начались 9 октября и будут усиливаться с 10-го. По прогнозам синоптиков, за время действия циклона в столице выпадет почти половина месячной нормы осадков. Температура воздуха к 13 октября понизится до 8 градусов.
На фоне осадков Дептранс Москвы рекомендовал водителям быть особенно внимательными за рулем в ближайшие дни. Из-за дождей и ухудшения видимости автомобилистам посоветовали воспользоваться общественным транспортом. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты ситуационного центра и экипажи дорожного патруля ЦОДД, напомнили в ведомстве.
При этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что название "Барбара" является выдумкой зарубежных информационных центров.
"Этот циклонический вихрь действительно есть, и он продолжит движение в нашу сторону, однако называть его так не рекомендуется. Не стоит поддаваться на уловки западных СМИ, которые используют такие имена в коммерческих целях", – подчеркнула специалист.
В то же время она подтвердила, что хорошей погоды пока ждать не стоит. К примеру, в Москве за ближайшие выходные и понедельник может выпасть примерно 20–25 миллиметров осадков.
"Теплее климатической нормы"
Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал Москве 24, что циклон "Барбара" прекратит свое существование над центральной частью европейской территории России 10 октября и объединится с глубокой ложбиной скандинавского циклона.
"Погода в Москве от этого лучше не станет: 10 и 11 октября ожидаются достаточно теплые дни с температурой 10–13 градусов и небольшими дождями. В ночные часы также будет тепло – в ночь с 10 на 11 октября – 7–9 градусов", – сказал Ильин.
Однако в ночь с субботы на воскресенье через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт, и в воскресенье столбик термометра опустится до 7–9 градусов днем, добавил синоптик.
Ночью с воскресенья на понедельник и часть вторника будут идти продолжительные, местами умеренные дожди. В ночные часы похолодает до 1–5 градусов, а днем 13–15 октября температурa не поднимется выше 3–8, что достаточно характерно для настоящей осенней погоды, отметил синоптик.
"Ветер в предстоящие выходные будет западный со скоростью 5–10 метров в секунду. С понедельника, 13 октября, он станет северным и северо-западным, даже немного ослабнет до 2–7 метров в секунду", – сказал Ильин.
По словам специалиста, тепла в ближайшее время москвичам ожидать не стоит.
"Погода начнет постепенно возвращаться к осенней. Несмотря на то что 10 октября хоть и пасмурно, но достаточно комфортно и тепло – 11–13 градусов, что выше климатической нормы на 2–3 градуса. Октябрь в целом выдался теплее, однако о превышении норм можно судить лишь по окончании месяца", – подчеркнул синоптик.
Что касается зимы, наиболее устойчивое похолодание с ежедневными морозами установится после 15 ноября, отметил эксперт.
"Если в этот период будет идти снег, он станет накапливаться, снежный покров начнет формироваться. А наиболее устойчивым он станет в начале или первой декаде декабря. Вероятно, по сравнению с прошедшей зимой 2024–2025 годов снега будет больше", – добавил он.
При ухудшении погодных условий автомобилистам стоит быть внимательнее. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.
"Необходимо снижать скорость, увеличивать дистанцию и аккуратнее входить в повороты. Сейчас темное время суток преобладает над светлым, и важно думать не только за себя, но и за других участников движения, потому что кто-то может совершить неожиданный маневр", – подчеркнул эксперт.
Также эксперт рекомендовал не откладывать смену летних шин на зимние.
"Середина октября – подходящий срок. Осенняя переобувка гораздо критичнее весенней, и лучше сделать это заблаговременно, поскольку важно не попасть на первые заморозки", – отметил он.
При этом не стоит беспокоиться об износе шин: достаточно ездить медленнее по сравнению с летом, заключил Кадаков.