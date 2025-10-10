Эксперт Кадаков: середина октября – оптимальное время для смены шин с летних на зимние

Мощный циклон "Барбара" принесет затяжные дожди и похолодание в Центральную Россию, предупредили синоптики. По их данным, в столице может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Как будут меняться метеоусловия в ближайшее время и к чему готовиться автомобилистам – в материале Москвы 24.

Дождям быть

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Мощный циклон "Барбара" надвигается на европейскую часть России. Ранее он уже успел отличиться в Восточной Европе. К примеру, в Бухаресте за двое суток выпало 53 миллиметра осадков – почти месячная норма, а в горах Болгарии, Боснии и Сербии лег снег глубиной до 30 сантиметров.

По мнению специалистов, наибольшую опасность циклон представляет для южных регионов России. В Приазовье и на черноморском побережье Кубани ожидаются экстремальные дожди с количеством осадков 20–30 миллиметров в сутки. В Сочи к вечеру 10 октября выпадет более 40% месячной нормы, что может привести к подтоплениям и селевым явлениям в горных районах.

В Москву же "Барбара" принесла дожди, которые начались 9 октября и будут усиливаться с 10-го. По прогнозам синоптиков, за время действия циклона в столице выпадет почти половина месячной нормы осадков. Температура воздуха к 13 октября понизится до 8 градусов.

На фоне осадков Дептранс Москвы рекомендовал водителям быть особенно внимательными за рулем в ближайшие дни. Из-за дождей и ухудшения видимости автомобилистам посоветовали воспользоваться общественным транспортом. За ситуацией на дорогах круглосуточно следят специалисты ситуационного центра и экипажи дорожного патруля ЦОДД, напомнили в ведомстве.

При этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова уточнила, что название "Барбара" является выдумкой зарубежных информационных центров.

"Этот циклонический вихрь действительно есть, и он продолжит движение в нашу сторону, однако называть его так не рекомендуется. Не стоит поддаваться на уловки западных СМИ, которые используют такие имена в коммерческих целях", – подчеркнула специалист.

В то же время она подтвердила, что хорошей погоды пока ждать не стоит. К примеру, в Москве за ближайшие выходные и понедельник может выпасть примерно 20–25 миллиметров осадков.

"Теплее климатической нормы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал Москве 24, что циклон "Барбара" прекратит свое существование над центральной частью европейской территории России 10 октября и объединится с глубокой ложбиной скандинавского циклона.

"Погода в Москве от этого лучше не станет: 10 и 11 октября ожидаются достаточно теплые дни с температурой 10–13 градусов и небольшими дождями. В ночные часы также будет тепло – в ночь с 10 на 11 октября – 7–9 градусов", – сказал Ильин.

Однако в ночь с субботы на воскресенье через Московскую область пройдет холодный атмосферный фронт, и в воскресенье столбик термометра опустится до 7–9 градусов днем, добавил синоптик.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Ночью с субботы на воскресенье будет сохраняться умеренное тепло – 5–7 градусов, ожидаются дожди. Хотя в воскресенье во второй половине дня местами возможны прояснения. Уже в ночь с 12 на 13 октября в центр европейской части России нырнет циклон с Кольского полуострова и принесет более существенные осадки.

Ночью с воскресенья на понедельник и часть вторника будут идти продолжительные, местами умеренные дожди. В ночные часы похолодает до 1–5 градусов, а днем 13–15 октября температурa не поднимется выше 3–8, что достаточно характерно для настоящей осенней погоды, отметил синоптик.

"Ветер в предстоящие выходные будет западный со скоростью 5–10 метров в секунду. С понедельника, 13 октября, он станет северным и северо-западным, даже немного ослабнет до 2–7 метров в секунду", – сказал Ильин.

По словам специалиста, тепла в ближайшее время москвичам ожидать не стоит.

"Погода начнет постепенно возвращаться к осенней. Несмотря на то что 10 октября хоть и пасмурно, но достаточно комфортно и тепло – 11–13 градусов, что выше климатической нормы на 2–3 градуса. Октябрь в целом выдался теплее, однако о превышении норм можно судить лишь по окончании месяца", – подчеркнул синоптик.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" Кроме того, в период с 14 по 16 октября не исключено, что в ночные часы будет не только дождь, но и мокрый снег. Однако он будет таять. Следующая порция мокрого снега ожидается на стыке второй и третьей декады октября. Он будет сильнее, местами даже уляжется, но не дольше чем на день.

Что касается зимы, наиболее устойчивое похолодание с ежедневными морозами установится после 15 ноября, отметил эксперт.

"Если в этот период будет идти снег, он станет накапливаться, снежный покров начнет формироваться. А наиболее устойчивым он станет в начале или первой декаде декабря. Вероятно, по сравнению с прошедшей зимой 2024–2025 годов снега будет больше", – добавил он.

При ухудшении погодных условий автомобилистам стоит быть внимательнее. Об этом в разговоре с Москвой 24 напомнил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

"Необходимо снижать скорость, увеличивать дистанцию и аккуратнее входить в повороты. Сейчас темное время суток преобладает над светлым, и важно думать не только за себя, но и за других участников движения, потому что кто-то может совершить неожиданный маневр", – подчеркнул эксперт.





Максим Кадаков главный редактор журнала "За рулем" У кого-то стекла запотели, дворники плохо работают, а кто-то вас просто не заметит. К этому нужно быть готовым, но и свои силы переоценивать не стоит. Важно предполагать худший расклад.

Также эксперт рекомендовал не откладывать смену летних шин на зимние.

"Середина октября – подходящий срок. Осенняя переобувка гораздо критичнее весенней, и лучше сделать это заблаговременно, поскольку важно не попасть на первые заморозки", – отметил он.

При этом не стоит беспокоиться об износе шин: достаточно ездить медленнее по сравнению с летом, заключил Кадаков.

