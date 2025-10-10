10 октября, 08:44Транспорт
ЦОДД призвал водителей быть внимательными из-за дождя в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Водителям рекомендовали быть внимательными за рулем из-за дождя в Москве, передает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
По прогнозам синоптиков, в городе местами идет дождь, который продолжится в течение дня.
Жителям и гостям столицы рекомендуют по возможности использовать городской транспорт для поездок. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и не совершайте резких маневров.
За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.
В Москве в пятницу, 10 октября, ожидаются облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов.
Ранее сообщалось, что циклон "Барбара" принесет в Москву затяжные ливни. Дожди начнут усиливаться с 10 октября, также понизится температура. В период действия циклона в столице выпадет почти 50% октябрьской нормы осадков.
