ЦОДД призвал водителей быть внимательными из-за дождя в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водителям рекомендовали быть внимательными за рулем из-за дождя в Москве, передает телеграм-канал столичного Дептранса со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

По прогнозам синоптиков, в городе местами идет дождь, который продолжится в течение дня.

Жителям и гостям столицы рекомендуют по возможности использовать городской транспорт для поездок. Автомобилистам необходимо соблюдать скоростной режим и не совершайте резких маневров.

За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД.

В Москве в пятницу, 10 октября, ожидаются облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 11 до 13 градусов.

Ранее сообщалось, что циклон "Барбара" принесет в Москву затяжные ливни. Дожди начнут усиливаться с 10 октября, также понизится температура. В период действия циклона в столице выпадет почти 50% октябрьской нормы осадков.